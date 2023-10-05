banner913
banner932
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
9 0
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
14 0
 
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
54 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
326 0
Limasol’da insan iskeleti bulundu
Limasol’da insan iskeleti bulundu
41 0
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
13 0
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
26 0
banner964

Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli artırıldı

banner476

Üç devlet okulunun güçlendirme projeleri bedeli ve Çamlıbel Aysun İlkokulu projesi bedeli için alınan kararlar da güncellendi

banner974
Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli artırıldı
banner971
Bakanlar Kurulu, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli için 22 Ağustos’ta KDV hariç 6 milyon 610 bin TL olarak alınan kararı, KDV hariç 13 milyon 975 bin TL olarak güncelledi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonunun 28 Eylül’de üç devlet okulunun güçlendirme projeleri bedelleri; 31 Ağustos’ta Çamlıbel Aysun İlkokulu projesi bedeli ve 22 Ağustos’ta Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli için alınan kararları güncelledi. Güncellenerek ihaleye çıkılmasına karar verilen miktarlar ise Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Atleks Sanverler Ortaokulu (güçlendirme) 7.497.098 TL+ KDV; Geçitkale Cumhuriyet Lisesi (güçlendirme) 8.858.017 TL+ KDV; Namık Kemal Lisesi (güçlendirme) 38.527.705 TL+ KDV olarak belirlendi.
Çamlıbel Aysun İlkokulunun 402.290 TL + KDV keşif metraj bedeli 462.290 TL + KDV olarak değiştirilirken, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projelerinin 6.610.987,60 TL + KDV bedeli değiştirilip 13.975.820,70 TL + KDV olarak güncellendi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.