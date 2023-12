Telsim ailesi çocukların gülümsemesine ortak oldu

Telsim her yıl düzenlediği Dilek Ağacı Projesini bu yıl Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği için gerçekleştirdi

Telsim çalışanlarının her yeni yıl döneminde gönüllülük esasıyla gerçekleştirdikleri Dilek Ağacı Projesi’nde bu kez Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ndeki çocuklar için hediyeler alındı.Hediye teslimi sırasında Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ve üyelerle birlikte Telsim çalışanları bulundu.KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, tüm Telsim ailesine her yıl yaptıkları “Bu gülümseme sizin eseriniz” adlı projeye destek verdikleri için teşekkür etti. Kibrit, “Telsim olarak vermiş olduğunuz destekten dolayı sizin nezlinizde tüm çalışanlara çok teşekkür ederim. Her yeni yıl çocuklarımıza, gençlerimize, üyelerimize yönelik gülümsemelerine neden olacak hediyeleri sunma şansını bu yıl Telsim ailesi olarak sizler üstlendiniz ve burada hediyelerimizi sizlerle beraber teslim ediyoruz. Ben üyelerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile Telsim yıllardır işbirliği içerisinde, farklı projelerde el ele gönül gönüle birlikte yürüdü. Bu yılda böyle bir projeyle biraraya geldik ve çok mutlu olduk. Tüm Telsim ailesine de hayırlı yıllar dileriz. Umarız çocuklarımızın bu gülümsemeleri her daim kalıcı olur.” dedi.