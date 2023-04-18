Tabipler, “daha yeşil bir Kıbrıs için” KTTB Ormanı’na fidan dikti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Taşkent yolunda bulunan KTTB Ormanı'na fidan dikti.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü yapılan fidan dikimine KTTB Başkanı, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, üye hekimler, Birlik çalışanları ve aileleri katıldı.
Açıklamada, daha yeşil bir Kıbrıs için 2007’de kurulan KTTB Ormanı’na fidan dikiminin her yıl geleneksel olarak devam edeceği vurgulandı.
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