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Sivil toplum örgütlerinden yasalar önündeki ayrımcılık için ortak etkinlik…

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Sivil toplum örgütlerinden yasalar önündeki ayrımcılık için ortak etkinlik…
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SOS Çocukköyü Derneği, “1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü” dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “yasalardaki ayrımcılık” konusunu gündeme taşımak ve halkı bilinçlendirmek adına 7 Mart Perşembe akşamı “Eşitlik Bunun Neresinde” sloganıyla etkinlik düzenleneceğini açıkladı.
 
SOS Çocukköyü Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Barolar Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kuir Kıbrıs Derneği ve Mülteci Hakları Derneğinin imza koyacağı etkinlikle, çocuklar, kadınlar, eğitim, hasta, mülteci, insan ve LGBTİ+ hakları gibi konularda ülkedeki yasal ayrımcılıkların altının çizileceği kaydedildi.
 
-Kampanyaya destek…
 
Yasalardaki ayrımcılığa dikkati çekmek için başlatılan “Eşitlik Bunun Neresinde?” farkındalık kampanyasına, herkes kendi sosyal medya hesabından, SOS Çocukköyü Derneğinin “Sıfır Ayrımcılık” paylaşımlarını #eşitlikbununneresinde etiketi ile paylaşarak katkı koyabiliyor.
 
7 Mart Perşembe akşamı 19.00’da Lefkoşa Ghetto Cafe’de ekiplerin ayrımcılık konusunda birçok farklı alandaki kısa bilgileriyle yarışacakları “quiz night / soru-yanıt etkinliği” halka açık bir şekilde ücretsiz olarak düzenlenecek.
 
Birleşmiş Milletler (BM), bireylerin veya grupların sosyal sınıf, yaş, milliyet, ırk, din, lisan, cinsiyet, siyasi-felsefi görüş, etnik azınlık, engellilik gibi birçok sebeple toplum içinde eşitsiz, haksız ve yargısız işlem görmemesini; haklarının her platformda korunmasını ve savunulmasını desteklemek amacıyla 2014 yılında 1 Mart gününü “Sıfır Ayrımcılık Günü” olarak kabul ederek tüm dünyaya duyurmuştu.
 
 
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