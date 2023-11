Sibel Can, Merit Royal Diamond’u coşturdu

Merit Royal Diamond’da sahne alan Sibel Can, hayranlarını büyüledi

Ünlü sanatçı Sibel Can, Cumartesi akşamı Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’da sevenleriyle buluştu.Eşsiz sesi, güzelliği ve zarafeti ile salonu dolduran iki bin hayranını adeta büyüleyen Sibel Can, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.Merit Royal Diamond’ın görkemli sahnesine Amor Gariboviç imzalı siyah payetli elbisesi ile çıkan Sibel Can; saçı, makyajı ve şıklığı ile göz doldurdu.En hit parçalarından “Senden Başka Kimsem Yok” ile konserine muhteşem bir giriş yapan Sibel Can, en sevilen yeni ve nostaljik şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.Konsere olan ilgiden dolayı mutluluğunu “O kadar güzelsiniz ki, sizinle sabaha kadar şarkı söyleyebiliriz” sözleriyle dile getiren Sibel Can, “Sizlere şarkı söylemek benim için onurdur” diyerek hayranlarını selamladı.Dansları ve sahne performansıyla sevenlerini mest eden ünlü şarkıcı, romantik parçaları ile duygu yüklü anlar yaşatırken hareketli şarkıları ile de konuklarını coşturdu.Kuzey Kıbrıs’ta eşsiz bir geceye imza atan Sibel Can, “Padişah” parçası ile final yapıp yoğun alkışlar eşliğinde Diamond sahnesinden ayrıldı.