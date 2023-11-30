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SER-SAD’tan unutulmaz bir gece

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Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 27 Kasım Pazartesi akşamı konser veren Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği(SER-SAD), salonu hınca hınç dolduran dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı

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SER-SAD’tan unutulmaz bir gece
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Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği(SER-SAD), Türk Müziği Korosu konser verdi. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 27 Kasım Pazartesi akşamı konser veren koro, Şef Murat Çırakoğlu önderliğinde bir birinden keyifli şarkıları seslendirdi.

Konserin başında konuklara seslenen dernek başkanı İsmihan Yorgancı,  derneğin kuruluş amacını, faaliyetlerini ve gelecekle ilgili projelerini anlattı. Gecenin gerçekleşmesi için katkı koyan herkese teşekkür eden Yorgancı, konseri dinlemeye gelen Geçitkale-Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım'a da destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketini verdi.

'Yine Bir Gül Nihal' adı verilen konser gecesinde salonu hınca hınç dolduran dinleyiciler eğlenceli bir konser gecesi yaşadılar.
 
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