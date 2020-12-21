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Şehitler Değirmenlik’te unutulmadı

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Şehitler Değirmenlik’te unutulmadı
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında şehit düşenlerin anıldığı “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” kapsamında bugün Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde tören yapıldı.

Saat 09:30’da çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni, Tank Teğmen Okan Çalışır tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Azra Karacin tarafından “ŞEHİTLER” adlı şiirin okunmasıyla devam etti.
Tören Anıt Özel Defteri’nin Tank Albay Ahmet Kibar tarafından imzalanmasının ardından son buldu.
 
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