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Savaşan, EMİTT İş Geliştirme Konferansı’nda konuşma yaptı

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Savaşan, EMİTT İş Geliştirme Konferansı’nda konuşma yaptı
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Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı (GHTC), Milletvekili Ahmet Savaşan, 27. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMİTT) kapsamında yapılan ve 95 ülkenin yer aldığı İş Geliştirme Konferansı’nda “Sağlık Turizmi’nin Küresel Etkisi Ve İş Birliği Diplomasisi” konusunda açılış konuşması yaptı.
“Seyahat trendleri”, “sağlık turizmi”, “sorumlu turizm” ve “seyahat teknolojileri” gibi konuların tartışıldığı konferansta Savaşan konuşmasında GHTC’nin küresel iş birliği diplomasisi alanında üstlendiği vizyonu, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hedeflerini anlattı.
Yapılan açıklamaya göre, Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Venezuela ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de içinde bulunduğu 95 ülkeden turizm profesyonellerini bir araya getiren EMİTT’te İş Geliştirme Etkinlikleri kapsamında yapılan konferansa sektöre liderlik yapan 70’den fazla uzman isim katıldı.
 
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