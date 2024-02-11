Savaşan 95 ülkeye “Sağlık Turizmi’nin küresel etkisi ve iş birliği diplomasisi”ni anlattı

GHTC Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 27’nci EMİTT kapsamında gerçekleştirilen ve 95 ülkenin yer aldığı İş Geliştirme Konferansı’nda “Sağlık Turizmi’nin Küresel Etkisi Ve İş Birliği Diplomasisi” konusunda açılış konuşması yaptı.

Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Venezuela ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de içinde bulunduğu 95 ülkeden turizm profesyonellerini bir araya getiren EMİTT’te İş Geliştirme Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferansa sektöre liderlik yapan 70’den fazla uzman isim katıldı.

GHTC’nin küresel iş birliği diplomasisi konusunda üstlendiği vizyon anlatıldı…

“Seyahat Trendleri”, “Sağlık Turizmi”, “Sorumlu Turizm” ve “Seyahat Teknolojileri” gibi konuların tartışıldığı konferansta Dünya Sağlık Turizm Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan “Sağlık Turizmi’nin Küresel Etkisi ve İş Birliği Diplomasisi” konusunda konuşma yaptı. Savaşan konuşmasında, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) küresel iş birliği diplomasisi alanında üstlendiği vizyonu ve gerçekleştirdikleri faaliyetler ile hedeflerini anlattı. Konferansta ayrıca, 2024 turizm öngörülerinin açıklandığı “Başkanlar Oturumu”, ekonomik dinamikler ve tahminlerin tartışıldığı “Seyahatin Nabzı”, 2024 seyahatlerini şekillendiren eğilimler ve gezgin davranışlarının ele alındığı “Yeni Rotaların Çizilmesi” panelleri de yer aldı.