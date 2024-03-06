Şarkılar, Şampiyon Melekler içindi

Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarına dayanan “Cem Olmak” müzikali; Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına dört ilçede sahnelendi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Girne Belediyesinin organize ettiği “Cem Olmak” müzikali seyirciyle buluştu.Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarına dayanan “Cem Olmak” müzikali; Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa'da sahnelendi.Sanatçı Cem Özer’in 12 kişilik ekibiyle sergilediği müzik ve dans performansından oluşan müzikalin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlandı.