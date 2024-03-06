Şarkılar, Şampiyon Melekler içindi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Girne Belediyesinin organize ettiği “Cem Olmak” müzikali seyirciyle buluştu.
Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarına dayanan “Cem Olmak” müzikali; Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa'da sahnelendi.
Sanatçı Cem Özer’in 12 kişilik ekibiyle sergilediği müzik ve dans performansından oluşan müzikalin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.