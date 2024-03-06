banner913
banner932
Enflasyonda artış
Enflasyonda artış
18 0
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
19 0
 
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
16 0
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
32 0
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
14 0
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
19 0
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
14 0
banner1012

Şarkılar, Şampiyon Melekler içindi

Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarına dayanan “Cem Olmak” müzikali; Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına dört ilçede sahnelendi

banner974
Şarkılar, Şampiyon Melekler içindi
banner971
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına Girne Belediyesinin organize ettiği “Cem Olmak” müzikali seyirciyle buluştu. 
Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarına dayanan “Cem Olmak” müzikali; Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa'da sahnelendi. 
Sanatçı Cem Özer’in 12 kişilik ekibiyle sergilediği müzik ve dans performansından oluşan müzikalin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.