Şair Kâmil Özay vefatının 1. yıl dönümünde mezarı başında anılıyor

İlerdeki haftalarda ise Özay'ın Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan “Bütün Eserleri” kitabının tanıtımı yapılacak.Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Kamil Özay’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda , Kâmil Özay'ın 1. ölüm yıl dönümü anısına bütün eserlerini kapsayan kitap hazırladıklarını belirterek, “Hocamızın zaman içerisinde ‘baskısı biten çok değerli eserlerini, genç kuşaklara tekrardan hatırlatmak ve tanıtmak, onun edebi kişiliğini derinlemesine incelemek isteyen araştırmacılara toplu bir kaynak hazırlamak’ amacımızı elinizde tuttuğunuz kitapla yerine getirmiş oluyoruz” dedi.“Kıbrıs Türk edebiyatına yarım yüzyıldan fazla emek vermiş bir öğretmen, yazar ve şair için ne yazsak ne söylesek azdır” diyen Öznur, onun öğrencilerine el vererek; onlara öncülük ederek, Kıbrıs Türk edebiyatı içinde yer almaları için uğraş verdiğini hatırlattı.30 Nisan 1941'de Lefkoşa'da doğan ve 21 Ekim 2021'de hayatını kaybeden Kamil Özay, ilk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamladı. 1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 30 yıl çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Yıllarca, Birlik gazetesinde sanat köşesini yönetti. Sevgi şairi olarak tanınan Özay için en yüce değer, sevgidir. İnsan sevdikçe insandır.Kâmil Özay, şiir yanında öykü ve mektup türünde de ürünler verdi. Eserleri: -Bir Çift Göz Ağlıyor Gecede, 1965 -Aşk Damlacıkları, 1965 -Bir Kişi, 1966 -Rüya Kızı, 1982 -Beş Sesli Saz, 1983 -Çiğ Damlaları, 1984 -Sevda İle Bulut, 1985 -Yaralı Bahar, 1990 -Bir Çiçek Vardı, 2003