Polise taze kan

Polis Okulu Müdürlüğü’nde “61. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu” yemin ve mezuniyet töreni önceki gün yapıldı.
Mezun olan 100 polis memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular.
61. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Bayan Polis Memuru Kübra Sari dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.
Kurs ikincisi Polis Memuru Öskan Özeral olurken, kurs üçüncüsü ise Polis Memuru Temay Ertuna oldu.
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