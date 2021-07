Polis teşkilatında terfi eden 151 polise törenle rütbeleri takıldı

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 1 Ağustos’tan itibaren bir üst rütbeye terfi ettirilen 151 polis, dün düzenlenen törenle rütbelerini aldı.

Rütbelerin takıldığı polis terfi töreni, Gazimağusa’daki Gülseren Kışlası’nda düzenlendi.

30 polis müfettiş muavini, polis müfettişliğine; 2 itfaiye müfettiş muavini, itfaiye müfettişliğine; 37 polis çavuşu, polis müfettiş muavinliğine; 9 itfaiye çavuşu, itfaiye müfettiş muavinliğine, 60 polis memuru polis çavuşluğuna ve 13 itfaiye memuru da itfaiye çavuşluğuna terfi etti.

POLİS MÜFETTİŞLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ

Sıra No Rütbe Adı Soyadı

1 Müfettiş Muavini Mahmut GÜMÜŞSOY

2 Müfettiş Muavini Murat BAYRAM

3 Müfettiş Muavini Şevki GÜÇSOY

4 Müfettiş Muavini Sertaç KIZILTAN

5 Müfettiş Muavini Mehmet Cemal ÖZATILGAN

6 Müfettiş Muavini Abdurrazak KARADAYI

7 Müfettiş Muavini Mehmet KATİP

8 Müfettiş Muavini Derviş ÇİMER

9 Müfettiş Muavini Hüseyin GÖYMEN

10 Müfettiş Muavini Hüseyin KIZILTAN

11 Müfettiş Muavini Ali YAKUŞ

12 Müfettiş Muavini Ömür DALKIRAN

13 Müfettiş Muavini Ahmet TULUHAN

14 Müfettiş Muavini Emin ATABEK

15 Müfettiş Muavini Kemal ÇOBAN

16 Müfettiş Muavini Ahmet TUĞCAN

17 Müfettiş Muavini Ulaş URSAVAŞ

18 Müfettiş Muavini Faysal GÜDEN

19 Müfettiş Muavini Süheyla SAĞIROĞLU

20 Müfettiş Muavini Hanife ÇAVUŞOĞLU

21 Müfettiş Muavini Hasan GÜLERLER

22 Müfettiş Muavini Cem OZAN

23 Müfettiş Muavini Mehmet SONOĞLU

24 Müfettiş Muavini Deniz TATAR

25 Müfettiş Muavini Filiz ÜZÜM

26 Müfettiş Muavini İzzet ÇİFTGÜL

27 Müfettiş Muavini Serkan BULAK

28 Müfettiş Muavini Salih SÜNGÜ

29 Müfettiş Muavini Yılmaz HACIOĞULLARI

30 Müfettiş Muavini Ali GÜNDÜZ



POLİS MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ

1 Polis Çavuşu Bülent EFENDİ

2 Polis Çavuşu Kürşat BEYAZLAR

3 Polis Çavuşu Ahmet Kemal ÖZBEK

4 Polis Çavuşu Ali TOSUN

5 Bayan Polis Çavuşu Ayşe ODUNCUOĞLU

6 Bayan Polis Çavuşu Münüfe MISIRLIOĞLU

7 Polis Çavuşu Necip SAMANCI

8 Polis Çavuşu Ali Özbay GÜRKUT

9 Polis Çavuşu Cemal ÖZDEMİR

10 Polis Çavuşu Metin DÜZENER

11 Polis Çavuşu Durmuş ESENTAN

12 Polis Çavuşu Hüseyin ÖZAKDENİZLİ

13 Polis Çavuşu Caner ATAMERT

14 Polis Çavuşu Salih AMAOĞULLARI

15 Polis Çavuşu Tural GÜNERALP

16 Polis Çavuşu Hasan KEMANECİ

17 Polis Çavuşu Durmuş EMİROĞLU

18 Polis Çavuşu Mehmet KORTAÇ

19 Polis Çavuşu Gürkan KEMANECİ

20 Polis Çavuşu Yaşar ARKINEL

21 Polis Çavuşu Erkan HALKSEVEN

22 Polis Çavuşu Mehmet BAYRAM

23 Bayan Polis Çavuşu Özlem BORAN

24 Polis Çavuşu Ertem HOCA

25 Polis Çavuşu Barış DUMAN

26 Polis Çavuşu Şükrü BAZ

27 Polis Çavuşu Mustafa YILDIZ

28 Polis Çavuşu Erkan KARAM

29 Polis Çavuşu Mehmet BEHLÜL

30 Polis Çavuşu Mehmet UYSAL

31 Polis Çavuşu Levent UZUN

32 Polis Çavuşu Niyazi ÖZGÜLLÜ

33 Polis Çavuşu Ali ÇAKAN

34 Polis Çavuşu Mustafa ÖZDAMAR

35 Polis Çavuşu Kamil PERÇİNER

36 Polis Çavuşu Hasan ÖZEGEMEN

37 Polis Çavuşu Üzeyir Kürşat KOÇER

POLİS ÇAVUŞLUĞUNA TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ

Sıra No Rütbe Adı Ve Soyadı

1 Polis Memuru Aygün KARAGİL

2 Polis Memuru Suat ŞANVER

3 Polis Memuru Hüseyin ERGÜLEÇ

4 Bayan Polis Memuru Kadriye KORAL

5 Polis Memuru Hüseyin MISTIKOĞLU

6 Polis Memuru Serkan ALDAĞ

7 Polis Memuru Tarık TAŞKIRANLAR

8 Polis Memuru Hüseyin SEBATLI

9 Polis Memuru Hüseyin MEŞE

10 Polis Memuru Murat MURATLAR

11 Polis Memuru Hüseyin OZANALP

12 Polis Memuru Beha CABACABA

13 Polis Memuru Salih KESKİNEL

14 Polis Memuru Ahmet ÜNVEREN

15 Polis Memuru Ersoy SAYDAĞ

16 Polis Memuru Özgür BİÇENLEROĞLU

17 Polis Memuru Onur DAĞKIRANLAR

18 Polis Memuru Mehmet MULLAHALİL

19 Polis Memuru Ahmet BAYRAM

20 Polis Memuru Fırat BOZ

21 Polis Memuru Emre DAŞTAN

22 Polis Memuru Hamza TARMAN

23 Polis Memuru Mustafa ZORBA

24 Polis Memuru Ersin ÖĞRETİCİ

25 Polis Memuru Ahmet ÖZER

26 Polis Memuru Murat ÖZKIRDAR

27 Polis Memuru Yavuz TANRIKULU

28 Polis Memuru Mehmet BAKIR

29 Polis Memuru Hasan KARAGİL

30 Polis Memuru Ahmet GARİP

31 Polis Memuru Mehmet AKYERLİ

32 Polis Memuru Burak KODAK

33 Polis Memuru Murat ARKOY

34 Polis Memuru Okan ÖZKOÇAK

35 Polis Memuru Gökhan YILDIRIM

36 Polis Memuru Cemil AWWAD

37 Polis Memuru Abdulkadir GİLDİR

38 Polis Memuru Hasan SELVİLİ

39 Polis Memuru Nadir TİMUÇİN

40 Polis Memuru Mustafa ÖZMÜEZZİN

41 Polis Memuru Tuğrul BAHAR

42 Polis Memuru Burak YILMAZ

43 Polis Memuru Algun ROZA

44 Polis Memuru Fevzi KARADOĞAN

45 Polis Memuru Mustafa İNCE

46 Polis Memuru Kader ÇAMLIBELLİ

47 Polis Memuru Osman ÖRS

48 Polis Memuru Halil DRANGOZ

49 Polis Memuru FUAT KURTULAN

50 Polis Memuru Mehmet Emin DOĞAN

51 Polis Memuru Hüseyin SOYEL

52 Polis Memuru TUKAY ALPER

53 Polis Memuru ÖMER CAN

54 Polis Memuru OKAN BUDAK

55 Polis Memuru CEMİL BASRİ

56 Polis Memuru EVREN GÖK

57 Polis Memuru Yalgı DÖŞENCİ

58 Polis Memuru Mahmut BORUCU

59 Polis Memuru Mustafa MAHAN

60 Polis Memuru Burçin ŞADIRVAN



İTFAİYE MÜFETTİŞLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ

Sıra No Rütbe Adı Soyadı

1 İtfaiye Müfettiş Muavini Yıldıray KARAMEZ

2 İtfaiye Müfettiş Muavini Hasan TUĞAÇ

İTFAİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ

Sıra No Rütbe Adı Soyadı

1 İtfaiye Çavuşu Nazım HAKTAN

2 İtfaiye Çavuşu Fırat ARKINER

3 İtfaiye Çavuşu Tahir BULAK

4 İtfaiye Çavuşu Alper YAPICIEL

5 İtfaiye Çavuşu Salih TANKURT

6 İtfaiye Çavuşu Naci ERTOK

7 İtfaiye Çavuşu Uğur MANAVOĞLU

8 İtfaiye Çavuşu Ali KAZMA

9 İtfaiye Çavuşu Ahmet KAYIKÇI

İTFAİYE ÇAVUŞLUĞUNA TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ

Sıra No Rütbe Adı Ve Soyadı

1 İtfaiye Memuru Hüsnü KIZILER

2 İtfaiye Memuru Nuri MİLLİ

3 İtfaiye Memuru İbrahim KONTOSOĞLU

4 İtfaiye Memuru Nazım TOZAN

5 İtfaiye Memuru Göksal EVLEKSİZ

6 İtfaiye Memuru Umut DAVULCU

7 İtfaiye Memuru Murat ECERSOY

8 İtfaiye Memuru Eser SOLMAZ

9 İtfaiye Memuru Murat KANSU

10 İtfaiye Memuru Mustafa KAİDE

11 İtfaiye Memuru Burhan KADI

12 İtfaiye Memuru Bender KADI

13 İtfaiye Memuru Hüseyin SENNAROĞLU