Polis teşkilatında terfi eden 151 polise törenle rütbeleri takıldı

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 1 Ağustos’tan itibaren bir üst rütbeye terfi ettirilen 151 polis, dün düzenlenen törenle rütbelerini aldı.
Rütbelerin takıldığı polis terfi töreni, Gazimağusa’daki Gülseren Kışlası’nda düzenlendi.
30 polis müfettiş muavini, polis müfettişliğine; 2 itfaiye müfettiş muavini, itfaiye müfettişliğine; 37 polis çavuşu, polis müfettiş muavinliğine; 9 itfaiye çavuşu, itfaiye müfettiş muavinliğine, 60 polis memuru polis çavuşluğuna ve 13 itfaiye memuru da itfaiye çavuşluğuna terfi etti.
POLİS MÜFETTİŞLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ
Sıra No Rütbe Adı Soyadı
1 Müfettiş Muavini Mahmut GÜMÜŞSOY
2 Müfettiş Muavini Murat BAYRAM
3 Müfettiş Muavini Şevki GÜÇSOY
4 Müfettiş Muavini Sertaç KIZILTAN
5 Müfettiş Muavini Mehmet Cemal ÖZATILGAN
6 Müfettiş Muavini Abdurrazak KARADAYI
7 Müfettiş Muavini Mehmet KATİP
8 Müfettiş Muavini Derviş ÇİMER
9 Müfettiş Muavini Hüseyin GÖYMEN
10 Müfettiş Muavini Hüseyin KIZILTAN
11 Müfettiş Muavini Ali YAKUŞ
12 Müfettiş Muavini Ömür DALKIRAN
13 Müfettiş Muavini Ahmet TULUHAN
14 Müfettiş Muavini Emin ATABEK
15 Müfettiş Muavini Kemal ÇOBAN
16 Müfettiş Muavini Ahmet TUĞCAN
17 Müfettiş Muavini Ulaş URSAVAŞ
18 Müfettiş Muavini Faysal GÜDEN
19 Müfettiş Muavini Süheyla SAĞIROĞLU
20 Müfettiş Muavini Hanife ÇAVUŞOĞLU
21 Müfettiş Muavini Hasan GÜLERLER
22 Müfettiş Muavini Cem OZAN
23 Müfettiş Muavini Mehmet SONOĞLU
24 Müfettiş Muavini Deniz TATAR
25 Müfettiş Muavini Filiz ÜZÜM
26 Müfettiş Muavini İzzet ÇİFTGÜL
27 Müfettiş Muavini Serkan BULAK
28 Müfettiş Muavini Salih SÜNGÜ
29 Müfettiş Muavini Yılmaz HACIOĞULLARI
30 Müfettiş Muavini Ali GÜNDÜZ
POLİS MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ
1 Polis Çavuşu Bülent EFENDİ
2 Polis Çavuşu Kürşat BEYAZLAR
3 Polis Çavuşu Ahmet Kemal ÖZBEK
4 Polis Çavuşu Ali TOSUN
5 Bayan Polis Çavuşu Ayşe ODUNCUOĞLU
6 Bayan Polis Çavuşu Münüfe MISIRLIOĞLU
7 Polis Çavuşu Necip SAMANCI
8 Polis Çavuşu Ali Özbay GÜRKUT
9 Polis Çavuşu Cemal ÖZDEMİR
10 Polis Çavuşu Metin DÜZENER
11 Polis Çavuşu Durmuş ESENTAN
12 Polis Çavuşu Hüseyin ÖZAKDENİZLİ
13 Polis Çavuşu Caner ATAMERT
14 Polis Çavuşu Salih AMAOĞULLARI
15 Polis Çavuşu Tural GÜNERALP
16 Polis Çavuşu Hasan KEMANECİ
17 Polis Çavuşu Durmuş EMİROĞLU
18 Polis Çavuşu Mehmet KORTAÇ
19 Polis Çavuşu Gürkan KEMANECİ
20 Polis Çavuşu Yaşar ARKINEL
21 Polis Çavuşu Erkan HALKSEVEN
22 Polis Çavuşu Mehmet BAYRAM
23 Bayan Polis Çavuşu Özlem BORAN
24 Polis Çavuşu Ertem HOCA
25 Polis Çavuşu Barış DUMAN
26 Polis Çavuşu Şükrü BAZ
27 Polis Çavuşu Mustafa YILDIZ
28 Polis Çavuşu Erkan KARAM
29 Polis Çavuşu Mehmet BEHLÜL
30 Polis Çavuşu Mehmet UYSAL
31 Polis Çavuşu Levent UZUN
32 Polis Çavuşu Niyazi ÖZGÜLLÜ
33 Polis Çavuşu Ali ÇAKAN
34 Polis Çavuşu Mustafa ÖZDAMAR
35 Polis Çavuşu Kamil PERÇİNER
36 Polis Çavuşu Hasan ÖZEGEMEN
37 Polis Çavuşu Üzeyir Kürşat KOÇER
POLİS ÇAVUŞLUĞUNA TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ
Sıra No Rütbe Adı Ve Soyadı
1 Polis Memuru Aygün KARAGİL
2 Polis Memuru Suat ŞANVER
3 Polis Memuru Hüseyin ERGÜLEÇ
4 Bayan Polis Memuru Kadriye KORAL
5 Polis Memuru Hüseyin MISTIKOĞLU
6 Polis Memuru Serkan ALDAĞ
7 Polis Memuru Tarık TAŞKIRANLAR
8 Polis Memuru Hüseyin SEBATLI
9 Polis Memuru Hüseyin MEŞE
10 Polis Memuru Murat MURATLAR
11 Polis Memuru Hüseyin OZANALP
12 Polis Memuru Beha CABACABA
13 Polis Memuru Salih KESKİNEL
14 Polis Memuru Ahmet ÜNVEREN
15 Polis Memuru Ersoy SAYDAĞ
16 Polis Memuru Özgür BİÇENLEROĞLU
17 Polis Memuru Onur DAĞKIRANLAR
18 Polis Memuru Mehmet MULLAHALİL
19 Polis Memuru Ahmet BAYRAM
20 Polis Memuru Fırat BOZ
21 Polis Memuru Emre DAŞTAN
22 Polis Memuru Hamza TARMAN
23 Polis Memuru Mustafa ZORBA
24 Polis Memuru Ersin ÖĞRETİCİ
25 Polis Memuru Ahmet ÖZER
26 Polis Memuru Murat ÖZKIRDAR
27 Polis Memuru Yavuz TANRIKULU
28 Polis Memuru Mehmet BAKIR
29 Polis Memuru Hasan KARAGİL
30 Polis Memuru Ahmet GARİP
31 Polis Memuru Mehmet AKYERLİ
32 Polis Memuru Burak KODAK
33 Polis Memuru Murat ARKOY
34 Polis Memuru Okan ÖZKOÇAK
35 Polis Memuru Gökhan YILDIRIM
36 Polis Memuru Cemil AWWAD
37 Polis Memuru Abdulkadir GİLDİR
38 Polis Memuru Hasan SELVİLİ
39 Polis Memuru Nadir TİMUÇİN
40 Polis Memuru Mustafa ÖZMÜEZZİN
41 Polis Memuru Tuğrul BAHAR
42 Polis Memuru Burak YILMAZ
43 Polis Memuru Algun ROZA
44 Polis Memuru Fevzi KARADOĞAN
45 Polis Memuru Mustafa İNCE
46 Polis Memuru Kader ÇAMLIBELLİ
47 Polis Memuru Osman ÖRS
48 Polis Memuru Halil DRANGOZ
49 Polis Memuru FUAT KURTULAN
50 Polis Memuru Mehmet Emin DOĞAN
51 Polis Memuru Hüseyin SOYEL
52 Polis Memuru TUKAY ALPER
53 Polis Memuru ÖMER CAN
54 Polis Memuru OKAN BUDAK
55 Polis Memuru CEMİL BASRİ
56 Polis Memuru EVREN GÖK
57 Polis Memuru Yalgı DÖŞENCİ
58 Polis Memuru Mahmut BORUCU
59 Polis Memuru Mustafa MAHAN
60 Polis Memuru Burçin ŞADIRVAN
İTFAİYE MÜFETTİŞLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ
Sıra No Rütbe Adı Soyadı
1 İtfaiye Müfettiş Muavini Yıldıray KARAMEZ
2 İtfaiye Müfettiş Muavini Hasan TUĞAÇ
İTFAİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİNE TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ
Sıra No Rütbe Adı Soyadı
1 İtfaiye Çavuşu Nazım HAKTAN
2 İtfaiye Çavuşu Fırat ARKINER
3 İtfaiye Çavuşu Tahir BULAK
4 İtfaiye Çavuşu Alper YAPICIEL
5 İtfaiye Çavuşu Salih TANKURT
6 İtfaiye Çavuşu Naci ERTOK
7 İtfaiye Çavuşu Uğur MANAVOĞLU
8 İtfaiye Çavuşu Ali KAZMA
9 İtfaiye Çavuşu Ahmet KAYIKÇI
İTFAİYE ÇAVUŞLUĞUNA TERFİ EDEN PERSONEL LİSTESİ
Sıra No Rütbe Adı Ve Soyadı
1 İtfaiye Memuru Hüsnü KIZILER
2 İtfaiye Memuru Nuri MİLLİ
3 İtfaiye Memuru İbrahim KONTOSOĞLU
4 İtfaiye Memuru Nazım TOZAN
5 İtfaiye Memuru Göksal EVLEKSİZ
6 İtfaiye Memuru Umut DAVULCU
7 İtfaiye Memuru Murat ECERSOY
8 İtfaiye Memuru Eser SOLMAZ
9 İtfaiye Memuru Murat KANSU
10 İtfaiye Memuru Mustafa KAİDE
11 İtfaiye Memuru Burhan KADI
12 İtfaiye Memuru Bender KADI
13 İtfaiye Memuru Hüseyin SENNAROĞLU
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