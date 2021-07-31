banner583
21 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
222 0
 
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
26 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
133 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
35 0
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
215 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
153 0
banner661

Karşıyaka bölgesinde büyük yangın

banner476

banner666
Karşıyaka bölgesinde büyük yangın
Lapta Belediyesi'ne bağlı Karşıyaka köyünün üst kısmında ormanlık alanda büyük yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında, Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
LAPTA BELEDİYESİ'NDEN ÇAĞRI
LÜTFEN DİKKAT
KARŞIYAKDAKİ ORMAN YANGINI İÇİN BÖLGEDEKİ TÜM SU TANKERİ OLAN VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTİYORUZ.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.