Karşıyaka bölgesinde büyük yangın

Lapta Belediyesi'ne bağlı Karşıyaka köyünün üst kısmında ormanlık alanda büyük yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında, Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
LAPTA BELEDİYESİ'NDEN ÇAĞRI
LÜTFEN DİKKAT
KARŞIYAKDAKİ ORMAN YANGINI İÇİN BÖLGEDEKİ TÜM SU TANKERİ OLAN VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTİYORUZ.
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