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‘Paraya Hayır’ oyunu seyirciyle buluştu

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‘Paraya Hayır’ oyunu seyirciyle buluştu
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ‘Paraya Hayır’ oyunu sahnelendi.
LTB'den yapılan açıklamaya göre, Flavia Coste’nin yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönetti. “Paraya Hayır” oyununda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı.
Festivalde İzmir Şehir Tiyatroları sahne alıyor
Festival, 16 Haziran Cuma akşamı İzmir Şehir Tiyatroları’nın ‘3 Nalla 1 At’ oyunu ile devam edecek. Oyun RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak. Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.
Ana sponsorluğunu Pro Temizlik’in yaptığı festivalin konaklama sponsorluğunu Grand Pasha Nicosia, salon sponsorluğunu Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorluğunu Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsorluğunu Northern Travel Limited yapıyor.
 
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