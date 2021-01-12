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Özgürlük Mücadelesi Liderimiz 37. ölüm yıldönümünde anılıyor

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Özgürlük Mücadelesi Liderimiz 37. ölüm yıldönümünde anılıyor
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Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37’nci ölüm yıl dönümünde Cuma günü Hamitköy’de Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da protokole dahil zevatın Anıt önünde yerini almasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.
Her iki tören de Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.
 
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