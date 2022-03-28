Otizme dikkat çektiler

Otizmli genç ve çocuklar otizme dikkat çekmek için milletvekillerine mavi kurdele taktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine devam eden otizmli gençlerle, Algım Özel Eğitim Merkezi’ne devam eden çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret ederek, milletvekillerine kurdele dağıttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, otizmli çocuk ve gençler, ‘’Otizmle Tanış Farklılığa Alış ‘’ sloganıyla kendi hazırladıkları Dünya Otizm Günü’nün simgesi mavi kurdeleleri, grup toplantısında bulunan milletvekillerinin yakalarına taktı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle kabulünden dolayı Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye ve organizasyona öncülük eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, otistik bireylerin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde “bizden daha ayrı biri olmadıklarını” fark etmenin günü olduğunu ifade etti.

Bakan Taçoy, “Bu çerçevede mecliste ilk önce ülkenin önde gelenleri, siyasilerin bu farkındalığı yaşamaları ve onların mutlu olabilecekleri ortamların ne olduğunu anlayabilmeleri için meclise bir ziyaret düzenlediler. Kendileri hazırladıkları kurdeleleri milletvekillerimize, meclis başkanımızın nezaretinde takdim etmek istediler. Ben çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Kendi emekleriyle ve kendi renkleriyle hazırladılar, kendilerinin rahat edecekleri ortamın bu olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Bu imkanı sağladığı için meclis başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, gün nedeniyle özel ihtiyaçları olan çocukların Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Töre, “Onlar bizim toplumumuzun bir parçası, bizden ayrıları gayrıları yoktur. Sadece gelişim noktasında bir sıkıntıları oluşmuştur. Milletvekillerimizin de görmesi, bilmesi ve farkındalık yaratılması konusunda meclise gelmeleri ayrı bir anlam kazandırmıştır. Bu tür girişimlerin devam etmesini diliyorum. Merkezde çalışan arkadaşları da tebrik ediyorum. Onları seviyoruz neticede hepimiz toplumun birer neferiyiz” dedi.

Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

“Otizm farkındalığına dikkat çekmek için 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık günü olarak ilan edilmiştir.

Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm riskiyle doğmakta; 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı almaktadır.

Otizm bir eksiklik değil, aksine büyük bir farklılıktır. “