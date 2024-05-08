Nusret Müze Gemisi Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak

TCG Nusret Müze Gemisi, cuma ve cumartesi günü Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de liman ziyareti yapacak TCG Nusret Müze Gemisi, 10 ve 11 Mayıs 2024 tarihlerinde 9.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Cuma günü ayrıca 14.00-15.00 saatleri arasında Girne Limanı’nda bulunan TCG Nusret Müze Gemisi önünde bando konseri verilecek.

