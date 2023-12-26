banner913
banner932
Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor
Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor
14 0
Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı
Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı
27 0
 
Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincis
Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincis
16 0
Kahramanlara veda
Kahramanlara veda
11 0
İlaçlara bir zam daha
İlaçlara bir zam daha
48 0
Ahmet Güzan kurtarılamadı
Ahmet Güzan kurtarılamadı
54 0
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
14 0
banner996
banner985

Northprime 10. Yılını acenteleriyle kutladı

banner989

banner974
Northprime 10. Yılını acenteleriyle kutladı
banner971
Northprime Sigorta, sektördeki 10. Yılını acenteler de katılımıyla kutladı.
Sigortacılık sektöründeki 10. yılı ve yeni yılı kutlamak için çalışanlar ve acente temsilcilerinini katılımıyla organize edilen baloda Northprime Sigorta’ya emek verenler eğlendi.
Nortprime Sigorta Direktörü Tolga Atılgan, güven parolasıyla 10 yıl önce yola çıktıkları gibi bugün de Northprime adının sigortacılıkta güvenle anılması vizyonunu devam ettirdiklerini kaydetti.
Sektörde güvenilir sigorta olmanın, çalışanlar ve acentelerle birlikte başarıldığını ifade eden Tolga Atılgan, bu nedenle tüm Nortprime ailesine teşekkürlerini iletti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.