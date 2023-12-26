İsrail, mülteci kampını vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

İsrail önceki gece Gazzenin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampını vurdu. Saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Maghazi mülteci kampında bir yerleşim meydanının hedef alınmasının ardından çok sayıda cansız bedeni ve yaralıyı taşıdı" denildi.

Görüntülerde, sedyelerle yaralıları taşıdığı anlar yer aldı. Yerel medya, saldırıda en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

