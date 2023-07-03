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Natura Spa’da “Wellness Söyleşisi”nin konuğu Dr. Ayşegül Çoruhlu'ydu

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Natura Spa’da “Wellness Söyleşisi”nin konuğu Dr. Ayşegül Çoruhlu'ydu
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Blueway Holding bünyesinde Alsancak’ta faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Natura Spa & Wellness, sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak iyi olma halinin sürdürülebilir olması olarak tanımlanan “wellness” kavramını odağına alarak düzenlemeye başladığı “Natura Wellness Talks” etkinliğinin ilkini geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ünlü doktorlarından Dr. Ayşegül Çoruhlu ile gerçekleştirdi.
Günümüzün popüler kavramları arasında yerini alan ve uzun yaşam anlamına gelen “longevity” uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu, Alsancak’ta hizmet  veren Natura Spa & Wellness’in düzenlediği “Wellness Talks” etkinliğinin ilkinde ülkemizdeki takipçileri ile değerli bilgiler paylaştı.
 “140 yaşına dek yaşamak mümkün mü? Dünya ölümsüzlük için neler yapıyor? Biz ne yapabiliriz?” konulu söyleşide sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarına değinen Dr. Ayşegül Çoruhlu “cellbeing” yani hücresel olarak iyi olma halinin önemine vurgu yaptı.

“Kuantum Beslenme”, “Sirkadiyen Beslenme”, “Alkali Diyet”, “Tokuz Ama Açız” isimli kitaplarını da söyleşinin ardından imzalayan Dr. Ayşegül Çoruhlu, aynı zamanda katılımcıların sorularını cevaplayarak sohbet etti.  

Alsancak Park’a komşu konumda bulunan, doğal esintiler taşıyan mimari yapısı ile dikkat çeken ve dağ, deniz, orman manzalaralarına hakim Natura Spa, yaz ayları boyunca alanında uzman kişiler ile “Natura Wellness Talks” etkinliklerine devam edecek.
 

Etiketler; #Natura Spa #Wellness #Natura Wellness Talks
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