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Namık Kemal’in Mağusa anıları konulu seminer...

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“Namık Kemal’in Mağusa anıları” konulu seminer, Dr. Ulus Irkad’ın sunumuyla bu sabah Gazimağusa Bandabuliya’da yapıldı.

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Namık Kemal’in Mağusa anıları konulu seminer...
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Her Daim Doğa Dostları, Karpaz Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği’nin ortak etkinliği, Bandabuliya’da Sonay Adem Kütüphanesi’nde düzenlendi.
Irkad, sunumunda Namık Kemal’in sürgün edildiği Mağusa’da o dönemdeki ortam ve Namık Kemal’in dünya görüşünün yazdıklarına etkisi üzerinde durdu.
Irkad, Namık Kemal’in Mağusa’da bulunduğu sıralarda kimlerle arkadaşlık ettiği ve hangi eserleri yazdığı hakkında da bilgiler paylaştı.
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