Namık Kemal’in Mağusa anıları konulu seminer...

Her Daim Doğa Dostları, Karpaz Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği’nin ortak etkinliği, Bandabuliya’da Sonay Adem Kütüphanesi’nde düzenlendi.
Irkad, sunumunda Namık Kemal’in sürgün edildiği Mağusa’da o dönemdeki ortam ve Namık Kemal’in dünya görüşünün yazdıklarına etkisi üzerinde durdu.
Irkad, Namık Kemal’in Mağusa’da bulunduğu sıralarda kimlerle arkadaşlık ettiği ve hangi eserleri yazdığı hakkında da bilgiler paylaştı.
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