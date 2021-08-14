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Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı

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Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Rumların, 1974’te Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirdikleri toplu katliamlar sonucu hayatlarını kaybeden Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı.
Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şehitliğe çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.
Törende  şehit torunu Ayşe Güler Akın’ın şiir okuması sonrasında şehit aileleri adına Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, şehitliğin ziyareti ve dua okunmasıyla son buldu.
Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar ve yetkililer katıldı.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 10.30’da yapıldı.
Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.
Tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu.
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