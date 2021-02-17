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Milada, Dünya Hafıza Olimpiyatlarına hazır

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Türkiye Mental Aritmetik Sampiyonası şampiyonluğu bulunan Milada Çınaroğlu ve arkadaşları Dila Bilen ile Sarp Türel, Dubai’de düzenlenecek Memoriad Dünya Hafıza Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar

Milada, Dünya Hafıza Olimpiyatlarına hazır
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2019 yılında düzenlenen Türkiye Mental Aritmetik Sampiyonasında 7 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan ve 12 yaşa kadar olan genel kategori 5incisi olan Milada Çınaroğlu 2020 Dubai’de düzenlenecekMemoriad Dünya Hafıza Olimpiyatlarında Dila Bilen ve Sarp Türel ile birlikte KKTC’yi temsil etme hakkı elde etmişti.

Dila, Sarp ve Milada yine 2019 yılında İstanbul'da düzenlenen uluslararası katılımlı MemoriadTurkey Open Championship hafıza yarışmasında ülkemizi başarı ile temsil etmişlerdi.

Pandemi nedeniyle 2021 yılı sonbaharına ertelenen Memoriad Dünya Hafıza Olimpiyatlarına hazırlıklarını sürdüren Milada 8 yaşında olmasına rağmen Flash Anzan kategorisinde 10.000 puan barajını aşarak olimpiyatlara hazır olduğunu gösterdi.
Milada'ya ve Memoriad Dünya Hafıza Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek olan diğer çocuklarımız Dila ve Sarp’a başarılar dileriz.
 

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Etiketler; #Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonası #Milada Çınaroğlu
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