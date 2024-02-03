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Mesarya Belediyesi ‘Doğum Günü Yemeği’ düzenledi

Mesarya Belediyesi, İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine ‘Doğum Günü Yemeği’ düzenledi

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Mesarya Belediyesi ‘Doğum Günü Yemeği’ düzenledi
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Mesarya Belediyesi, İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine ‘Doğum Günü Yemeği’ düzenledi.
Mesarya Belediyesi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başkanı Ahmet Latif, ocak ayında doğan üyeler için düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Personel tarafından çiçeklerle karşılanan üyeler, canlı müzik eşliğinde yenen yedi ve eğlendi.
Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, üyelerin sosyalleşmesi ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yemekte, tek tek masaları gezerek, üyelerle sohbet etti. Etkinlik sonunda kesilen pasta ile üyelerin doğum günlerinin kutlandığı kaydedildi.
 
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