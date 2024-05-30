banner913
banner932
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
12 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
19 0
 
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
22 0
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
27 0
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
20 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
26 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
73 0
banner1032
banner1038

Mesarya Belediyesi 2. Çocuk Festivali yarın yapılıyor

banner1020

banner974
Mesarya Belediyesi 2. Çocuk Festivali yarın yapılıyor
banner971

 Mesarya Belediyesi’nin düzenlediği 2. Çocuk Festivali yarın Akdoğan Açık Hava Spor Merkezi’nde yapılıyor.
Belediyeden verilen bilgiye göre, festival, Akdoğan köy meydanında 18.30’da bando ekibi eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayacak ve Açık Hava Spor Merkezi alanında devam edecek.
Festivalde futbol ve basketbol turnuvaları, bölge okullarının dans gösterileri, halk dansları toplulukları, müzik grupları ve çeşitli stantları yer alacak.
 

banner979
Etiketler; #Mesarya Belediyesi #Çocuk Festivali
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.