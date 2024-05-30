Mesarya Belediyesi 2. Çocuk Festivali yarın yapılıyor

Mesarya Belediyesi’nin düzenlediği 2. Çocuk Festivali yarın Akdoğan Açık Hava Spor Merkezi’nde yapılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festival, Akdoğan köy meydanında 18.30’da bando ekibi eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayacak ve Açık Hava Spor Merkezi alanında devam edecek.

Festivalde futbol ve basketbol turnuvaları, bölge okullarının dans gösterileri, halk dansları toplulukları, müzik grupları ve çeşitli stantları yer alacak.

