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Meritta maskotları, maratonu renklendirdi

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Meritta maskotları, maratonu renklendirdi
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Girne Belediyesi’nin sevimli dostlar yararına geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği Girne Yarı Maratonu 2023’e, Meritta maskotları ayrı bir renk kattı.
 
Merit otellerine ait çocuk kulüpleri Meritta Club tarafından sağlanan Meritta maskotuyla çocuklar ve yetişkinler fotoğraf çektirerek doyasıya eğlendi.
 
Tüm Sosyal Sorumluluk Projelerinde yer alan Meritta Club, Girne Yarı Maraton 2023 için yaptığı etkinliklerle bir kez daha takdir topladı.
 
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