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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Şenliği düzenliyor

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Şenliği düzenliyor
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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü şenliği düzenliyor.


Belediyeden verilen bilgiye göre, yarın 9.30 - 12.00 arasında Bafra Kaya Artemis Otel'de belediye sınırları içerisindeki ilkokulların katılımıyla yapılacak şenlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler organize edilecek.
 
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