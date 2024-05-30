Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü şenliği düzenliyor.





Belediyeden verilen bilgiye göre, yarın 9.30 - 12.00 arasında Bafra Kaya Artemis Otel'de belediye sınırları içerisindeki ilkokulların katılımıyla yapılacak şenlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler organize edilecek.

