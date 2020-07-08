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Meclis'te bu yıl 20 Temmuz resepsiyonu yapılmayacak

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Meclis Başkanı Uluçay "Uzun yıllardır, Cumhuriyet Meclisi’nin 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümünde resepsiyon düzenlediği halkımızın malumudur. Ancak, içerisinden geçmekte olduğumuz sürecin gerekli kıldığı önlemler nedeniyle bu yılki resepsiyonumuzun gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır"

Meclis'te bu yıl 20 Temmuz resepsiyonu yapılmayacak

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle her yıl 19 Temmuz akşamı Meclis tarafından düzenlenen resepsiyonun bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Uluçay, konuyla ilgili açıklamasında, bu yıl yabancı konukların da etkinliklere katılmalarının mümkün olmayacağını bildirdi.

Uluçay’ın açıklaması şöyle:

“Uzun yıllardır, Cumhuriyet Meclisi’nin 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümünde resepsiyon düzenlediği halkımızın malumudur. Ancak, içerisinden geçmekte olduğumuz sürecin gerekli kıldığı önlemler nedeniyle bu yılki resepsiyonumuzun gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Gerek sosyal mesafenin korunması gerek kamu maliyemizin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle; her yıl Cumhuriyet Meclisi’nin davetlisi olarak ülkemize gelen yabancı parlamenter ve basın mensuplarının bu yıl aramızda olmalarının mümkün olamayacağını da öngörerek, bu yönde bir karar almış bulunmaktayız.”

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