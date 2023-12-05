Meclis Futbol Takımı ile Filistin Karması dostluk maçı yaptı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği Filistin Karması ile dostluk maçı yaptı.

Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahasında oynanan karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de izlerken, maç öncesinde, “Kıbrıs Türkü mazlum Filistin halkının yanındadır” yazılı pankart açıldı, Gazze’de ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve her iki ülkenin milli marşları okundu.Daha sonra aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu oyuncular, KKTC ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.-TöreCumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada, maçın çok anlamlı olduğunu kaydetti. "Maç yapıldığı sırada katliam sürüyor" diyen Töre, “Biz üzülüyoruz ama AB, BM üzülmüyor” şeklinde konuştu.BM’nin ateşkes çağrısı yapmadığını söyleyen Töre, Filistin halkıyla dayanışma belirtti, “Gazze’de şehit düşen çocuklar ve anneleri için bu dostluk maçını oynuyoruz, onların yanındayız” diyerek sözlerini tamamladı.-SabrKıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği Filistin Karması adına konuşan Amr Sabr ise, aralarında kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti. “Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmaktadır” diyen Sabr, katledilen çocukların hiçbir zaman büyümenin ne olduğunu bilemeyeceğini de kaydetti.“Katliama ve soykırıma tabi tutulanlar seslerini duyuramıyor” diyen Sabr, “Fakat biz bu yaşananlara gözlerimizi kapatamayız, adalet için, hürriyet için, zulümden korkmadan bunu haykıracağız” şeklinde konuştu.