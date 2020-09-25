Mağusalı esnaflar, DAÜ'nün online eğitim kararını protesto etti

Gazimağusalı esnaf grubu, bu sabah DAÜ Rektörlüğü önüne giderek, DAÜ’nün online eğitim kararına karşı protesto eylemi yaptı ve siyah çelenk bıraktı

Gazimağusalı bir grup esnaf, DAÜ’nün online eğitim kararına karşı protesto eylemi yaptı.

Gazimağusalı esnaf grubu, bu sabah DAÜ Rektörlüğü önüne giderek, siyah çelenk bıraktı ve açıklama yaptı.

“Gazimağusa esnafı” adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ekrem Soyşen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir eğitim adası olduğuna dikkat çekerek, DAÜ’nün Gazimağusa ile bütünleşen bir kent üniversitesi olduğuna işaret etti.

Bakanlar Kurulu’nun vermiş olduğu karar doğrultusunda yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze olacak şekilde seyreltilmiş eğitim hedeflendiğini anımsatan Soyşen, bu karara rağmen DAÜ senatosunun bunun aksi bir karar aldığını söyledi ve kararın hangi amaca hizmet ettiğini sordu.

Üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda hareket edileceğinin söylendiğini savunan Soyşen, esnafın tüm hazırlığını buna göre yaptığını anlattı.

Soyşen, “Şu bir gerçek ki bu ülkede yükseköğretim olmaz ve adaya öğrenci gelmezse ekonominin çarkları dönmez. Bu ülkeye öğrenci akışı olmazsa adada hayat durur. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda” dedi.

Soyşen, esnafın çağrısına kulak verilmemesi halinde tepkilerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.