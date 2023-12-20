banner913
banner932
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
7 0
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
6 0
 
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
8 0
Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
11 0
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
21 0
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
16 0
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
106 0
banner996
banner985

Mağusa’da dolu dolu yılbaşı etkinlikleri

banner989

Gazimağusa Belediyesi, 23-24 Aralık’ta Christmas ve 31 Aralık yılbaşına yönelik etkinlikler ve eğlence programları düzenliyor

banner974
Mağusa’da dolu dolu yılbaşı etkinlikleri
banner971
Gazimağusa Belediyesi, 23-24 Aralık’ta Christmas Bazaar ve 31 Aralık Pazar günü etkinlikler ve eğlence organizasyonu ile yeni yılı karşılayacak.  
Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 23-24 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak Christmas Bazaar’da farklı kültürlerin renkli stantları ve çocuklar için oyun alanları yer alacak.
Christmas Bazaar etkinliğinde çocuklara yönelik atölye etkinlikleri yapılacak. Bandabuliya’da gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz olacak.  
Atölyeler, 6-12 yaş için uygun olup, kayıt yaptırmak isteyenler 0392 365 27 60 / 0548 816 60 46 numaralı telefonları arayabilecek veya MAGEM Sakarya’ya başvurabilecek.
31 Aralık Yılbaşı programında ise 11.00-16.00 saatleri arasında yine çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinlik yapılacak ve 16.00’dan itibaren DJ performansları ve ateş gösterisi yapılacak.
31 Aralık’ta gün boyu sürecek diğer etkinlikler ise şöyle; Baskılar ile yeni yıl Ağacı Yapımı, Dünya İçin Ne Diliyorsun? ( Dilek Kutusu), Yeni yıl Temalı Resim Masası, Sinema Gösterimi, Yüz Boyama, Şekilli Balonlar, Çocuk Oyunları.
Son etkinlik saat 22.45’te başlayacak. Fikri Karayel sahneye çıkarak yeni yılı meydana gelenlerle birlikte karşılayacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.