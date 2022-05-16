Lurucina’da panayır coşkusu

Akıncılar köyünde dün düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina” panayırına adanın dört bir yanından büyük ilgi gösterildi

Pandemiden dolayı en son 2019 yılında yapılan “Evvel Zaman İçinde Lurucina ” Panayırı, iki yıl aradan sonra 15’ncisi ile yeniden dün gerçekleştirildi.Lurucina (Akıncılar) köyünde dün sabah başlayan ve Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina ” panayırına adanın dört bir yanından büyük ilgi gösterildi.Panayırın gerçekleştiği köy meydanındaki insan kalabalığı sabahın erken saatlerinden itibaren göz doldurdu. Lurucina’daki güzel ve güneşli havanın keyfini sürmek isteyenler bölgeye akın etti.Köy meydanına kurulan stantlarda ev yemekleri, Kıbrıs’a özgü tatlılar satışa sunulurken, çeşitli konser ve eğlencelerle bölgede dün neşeli saatler yaşandı.Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Akıncılar’da düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı” etkinliğine katıldı.Stantları gezip vatandaşlarla sohbet eden Töre, alışveriş yaptı.Başkan Töre burada yaptığı konuşmada, Akıncılar’ın tarihi bir bölge olduğunu ifade ederek, kendisinin de burada kısa bir dönem Mücahitlik yaptığını anımsattı.Akıncılar’ın geçmiş dönemde nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu, ancak bugün bu yoğunluğun olmadığını ifade eden Töre, nüfusu ve yerli yatırımları yeniden arttırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir çok yerde geçiş noktaları olduğunu ifade eden Töre şunları kaydetti:”Eğer uzlaşı sağlanırsa bu bölgede de böyle bir çalışma yapılabilir. Yeter ki, Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve devlet olgumuza zarar verilmesin. Herkes bilsin ki, bizim sınırlarımız, güneyden gelen sınırlar nerden gelirse oradan başlıyor. Onların sınırlarının bittiği yerde bizim sınırlarımız başlıyor. Bunu değiştirmemiz mümkün değildir. Çünkü biz artık bir devletiz. Devletimiz artık bir milli devlettir”