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LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği

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LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği
Lefkoşa Türk Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Pediatri Ünitesi iş birliğinde “Özel Çocuklarla Egzersiz Saati” isimli etkinlik gerçekleştirildi.
Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ile Uzman Fizyoterapist Yaşam Direl ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de fiziksel aktiviteler yaptılar. Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel eğitim merkezlerinden 50 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında öğrenciler ayrıca Gezi Treni ile başkent turuna katıldılar.
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