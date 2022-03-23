banner762
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
UBP’nin Mağusa Belediye Başkanı kim olacak?
36 0
Yine akaryakıt krizi
Yine akaryakıt krizi
17 0
 
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
Yıldız Erkek Karması İzmir’e hazırlanıyor
8 0
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
16 0
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
23 0
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
11 0
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
38 0
banner797
banner794

Kıb-Tek yarın Lefkoşa'da proje çalışması yapacak

banner476

banner714
Kıb-Tek yarın Lefkoşa'da proje çalışması yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi.

Buna göre yarın 09:00- 11:00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

Yine yarın 10:00 -10:45 saatleri arasında şu bölgelerin elektriği kesik olacak:

 “Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski BRT bölgesi)” 

Ayrıca 10:45 - 11:30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ve civar sokaklara da elektrik verilemeyecek.

Verilen bilgiye göre 11:30 -12:15 saatleri arasında ise; Merit Otel ve civarında da elektrik kesintisi yaşanacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.