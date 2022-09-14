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Lionslar MHD ile sanal söyleşi gerçekleştirdi

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Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulübü, küresel barış aktiviteleri kapsamında Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile sanal söyleşi düzenledi.

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Lionslar MHD ile sanal söyleşi gerçekleştirdi
 

Ülkedeki Lions Kulüplerinin ortaklığında hayata geçen Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre MHD'nin çalışmaları, projeleri, yasal mevzuat, yaşanan sıkıntılar ve atılan adımlarla ilgili sunumların paylaşıldığı sanal söyleşide Laden Yusufoğlu ve Deniz Altıok konuk konuşmacılar oldu.

 

Toplantının moderatörlüğünü ise Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulübü Kurucu Başkanı Fikret Şendil üstlendi. İnteraktif bir şekilde tamamlanan sanal söyleşi yaklaşık iki buçuk saat sürdü. 

 

Söyleşiye, Mağusa Kale, Girne Özgürada, Girne Ada, Lefkoşa Başkent, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinden kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 


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