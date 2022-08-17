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Limasol Bankası çocukları önemsiyor

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Çocuk odaklı çalışmaları önemseyen Limasol Türk Kooperatif Bankası Gazi Mağusa’daki okul öncesi eğitim kurumlarını ziyaret etti

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Limasol Bankası çocukları önemsiyor
Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 2018 yılında çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak, yaratıcılık  ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan ve profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan Sesli Kitap Serisi’ne her yıl farklı hikayeler ekleniyor. 
Limasol Türk Kooperatif Bankası, Nisan ayında  başlattığı ziyaretlerine devam ediyor. Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile Gazimağusa’da faaliyet gösteren Lucky Duck Learning Center ile  Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nu ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette erişimi kolay ve tamamen ücretsiz olan Sesli Kitap Projeleri ile ilgili detaylar aktarılarak bilgilendirme yapıldı.
Gazimağusa’daki Lucky Duck Learning Center ile  Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu ziyaret edilerek okul müdürleri, sorumluları ve öğretmenleri ile biraraya gelindi.
Ziyarette Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı, Mağusa Şube Müdürü Nazan Aslantürk ile Elit Şube Müdürü Cansev Coşkunsu ile Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden Adem Kavaz yer aldı.
Okul müdür ve yetkilileri yaptıkları açıklamada yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek,  Sesli Kitap Proje’nin ne kadar önemli ve sesli kitaplara ulaşılabilirliğin kolay olmasının önemine dikkat çektiler.
Öte yandan  Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi tarafından başlatılan ve büyük bir çoğunluğunun Kıbrıs öykülerinden oluşan Sesli Kitap Serisi’nin tanıtma etkinliklerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.
 
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