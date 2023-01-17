Liderimiz, miniklerin kalbinde yaşıyor

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 39. ölüm yıldönümü nedeniyle Vadili – İnönü İlkokulu’nda yapılan anma töreninde öğrencilerin hazırladığı şiirler ve Dr. Küçük Marşı okundu, oratoryo sunuldu

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, 39. ölüm yıldönümü nedeniyle Vadili-İnönü İlkokulu’nda yapılan anma töreniyle anıldı.

Törene Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, Vakıf üyesi Nihat Ekizoğlu ve Dr. Fazılı Küçük’ün Anıları kitabını yeniden derleyen eğitimci yazar Akile Ruh konuk olarak katılırken, Vadili – İnönü Okulu Müdürü, öğretmenler ve öğrencileri de hazır bulundular.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Mehmet Küçük’ün yaptığı konuşmayla başladı. Küçük, konuşmasında babası Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün varoluşu için verdiği mücadeleyi anlatarak onun bu mücadelesinin yeni nesillere de aktarılması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Küçük’ün konuşması sonrasında Vadili-İnönü İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı şiirler okundu, Dr. Küçük Marşı söylendi ve Dr. Küçük’le ilgili oratoryo sunumu yapıldı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın hazırlamış olduğu Dr. Küçük’le ilgili slayt gösteriminin ardından Mehmet Küçük öğrencilerin Dr. Küçük’le ilgili sorularını yanıtladı. Programın sonunda öğretmen ve öğrencilere Dr. Küçük’le ilgili kitaplar hediye edildi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen törende öğrencilerin Mehmet Küçük’e karşı göstermiş olduğu yoğun sevgi seli görülmeye değerdi.

