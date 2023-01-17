Yağmura teslim!

Sağanak yağış, ülkede birçok bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Araçlar yollarda suya gömüldü, bazı iş yerlerini su bastı

Birkaç gündür ülke genelinde devam eden yer yer sağanak yağmurlar, dün özellikle Girne Bölgesi’nde etkisini gösterdi.

Sağanak, Girne Bölgesi’nde sabahın erken saatlerin itibaren etkili oldu, bazı yollar yağmur suyuyla göle döndü.

Alsancak, Girne, Çatalköy ve Boğaz’da etkili sağanak bazı noktalarda trafiği de zora soktu.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Araçlar yollarda suya gömülürken bazı iş yerlerini de su bastı. Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahale etti.

Öte yandan Girne yeni liman yolcu çıkış kapısı da sular altında kaldı. Yolcular, yağmur sularından geçmek zorunda kaldı.

Sivil Savunma ekipleri ise, paydaş kurumlarla birlikte, Girne Şehir Merkezi, Çatalköy ve Karakum bölgelerinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ile trafikte su baskınları nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oldu. Gazimağusa’da Yeniizmir bölgesinde bodrum katını su basan bir evde de su tahliyesi yaptı.

