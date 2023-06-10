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Leymosunlular Pikniği yarın

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Leymosunlular Pikniği yarın
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Leymosun Kültür Vakfı’nın Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği Geleneksel 8. Leymosunlular Pikniği yarın Boğaz Piknik Alanı’nda yapılacak.

Pandemi nedeniyle ara verilen piknikte Grup Otantik ile Kıbrıs Havaları, halk dansları gösterisi ve piyango çekilişi de yer alacak.
Pikniğe katılmak isteyenler için Girne Baldöken’den saat 10.00 ve 12.00’de ve dönüş için de Boğaz Piknik Alanı’ndan Baldöken’e 17.00 ve 18.00’de ücretsiz minibüs seferleri olacak.
Gazimağusa’dan otobüs için 0533 866 64 33 ve Güzelyurt’tan otobüs için de 0533 866 42 32 numaralı telefonların aranabilecek.
 
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