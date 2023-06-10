Ankara'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama

"5 işçimiz şehit oldu"

SON DAKİKA: MSB DUYURDU '5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR'

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Patlama sonrası kameraların karşısına geçerek açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Saat 08.45 sıralarında MKE'nin Elmadağ fabrikasında dinamit lokumu hazırlama bölümünde kimyasal tepkime sonucu bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz hayatını kaybetmiştir. Daha geniş açıklamayı net bilgiler gelince paylaşacağız. Göçük altındaki tüm işçilere ulaşıldı." dedi.

"SABOTAJ OLMA İHTİMALİ VAR MI?" SORUSUNA YANIT

‘Sabotaj olma ihtimali var mı?’ sorusuna da yanıt veren Vasip Şahin “Şu anda ilk değerlendirmelerde kimyasal tepki neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın değerlendirmesi var ama tabi cumhuriyet savcıları inceleme yapıyor” ifadelerini kullandı.

"TECRÜBESİZ ÇALIŞAN İDDİASI ASILSIZ"

Patlamaya ilişkin açıklama yapan bir başka yetkili ise "Burası patlayıcı üreten bir fabrikamız. Patlama meydana gelen yer çok küçük bir bina. Patlama aniden oluştu. Savcılarımız görevde, Savunma Bakanımız Hatay'daydı, geri dönüyor. Tecrübesiz çalışan iddiası asılsız. Çok birbirinden dağınık bir yerleşke burası. Patlama olan yer uzak bir noktada ve tek bir noktayı etkiledi." şeklinde konuştu.

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

Patlamada, ilk edinilen bilgilere göre yaralılar olduğu belirtilirken ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (AA/İHA)

Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Haluk Koşar, 5 kişinin enkaz altında olduğunu söylemişti.