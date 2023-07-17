Salı akşamı yapılacak etkinliğe tüm halk davetli

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) “Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganıyla etkinlik düzenliyor.TUFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Tufad Şeherde” etkinliğinin 4.sü salı akşamı Kızılbaş Parkı – Lefkoşa’da yer alacak.Pandemi sonrası verilen aranın ardından LTB nin katkılarıyla yapılacak etkinliğe “Akademi Sanat Derneği, Lefkoşa Folklor Derneği, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi, Halk Sanatları Derneği, Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi Dans Grubu ve Güneyden Olympos Agios Nikolau Grubu” katıalcak.TUFAD açıklamasında tüm halkı etkinliğe davet etti.