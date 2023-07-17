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“Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor”

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Salı akşamı yapılacak etkinliğe tüm halk davetli

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“Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor”
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Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD)  “Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganıyla etkinlik düzenliyor.  
TUFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  “Tufad Şeherde” etkinliğinin 4.sü salı akşamı Kızılbaş Parkı – Lefkoşa’da  yer alacak.
Pandemi sonrası verilen aranın ardından LTB nin katkılarıyla yapılacak etkinliğe “Akademi Sanat Derneği, Lefkoşa Folklor Derneği, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi, Halk Sanatları Derneği, Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat Derneği,  Gençlik Merkezi Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi Dans Grubu ve Güneyden  Olympos Agios Nikolau Grubu” katıalcak.
TUFAD  açıklamasında tüm halkı etkinliğe davet etti.
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