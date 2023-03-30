banner913
banner932
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
5 0
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
17 0
 
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
12 0
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
19 0
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
16 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
26 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
26 0
banner915

Lefkoşa Gençlik Derneği, Deprem Konferansı düzenliyor.

banner476

Lefkoşa Gençlik Derneği, "Deprem Konferansı" düzenliyor.

banner825
Lefkoşa Gençlik Derneği, Deprem Konferansı düzenliyor.
banner931
Konferans, 2 Nisan Pazar günü 18.30-20.30 saatleri arasında Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Konferansın konuşmacıları KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarı Müdürü İnşaat Mühendisi Enver Toker, KKTC AKUT Derneği ekibi ile uzman psikolog ve psikoterapistler Ziliha Uluboy ve Pembe Ardıç olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.