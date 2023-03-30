Lefkoşa Gençlik Derneği, "Deprem Konferansı" düzenliyor.

Konferans, 2 Nisan Pazar günü 18.30-20.30 saatleri arasında Yakın Doğu Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.
Konferansın konuşmacıları KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarı Müdürü İnşaat Mühendisi Enver Toker, KKTC AKUT Derneği ekibi ile uzman psikolog ve psikoterapistler Ziliha Uluboy ve Pembe Ardıç olacak.
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