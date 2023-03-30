banner913
banner932
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
5 0
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
17 0
 
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
12 0
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
19 0
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
16 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
26 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
26 0
banner915

Polatpaşa Lisesi’nden “Üreterek İyileşiyoruz” geri dönüşüm projesi

banner476

Polatpaşa Lisesi, Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi, “İyilikte Yarışalım” adlı yarışmaya “Üreterek İyileşiyoruz” geri dönüşüm projesiyle katıldı.

banner825
Polatpaşa Lisesi’nden “Üreterek İyileşiyoruz” geri dönüşüm projesi
banner931
Okuldan verilen bilgiye göre, projeyle, atık kağıtları toplayıp geri dönüştürerek, üretilen kağıtlarla ve çeşitli objelerle gençlere üretmeyi, üreterek var olmayı öğretmek hedeflendi.
“Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret” felsefesinden yola çıkılan projede, tüketen değil, üreten nesiller yetişmesine katkı koymanın önemi vurgulandı.
Öğrencilerin, iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve iş birliğini yaşayarak, öğrenmelerini desteklemenin en büyük amaç olduğu proje kapsamında okulda bir atölye çalışması yapıldı ve kağıt üretimi daha fazla öğrenciye öğretilmeye çalışıldı. 
Ayrıca önceden hazırlanan geri dönüşüm kağıtlarından oluşan kitap ayracı, not defteri, mumluk, çiçek saksısı gibi objelerin satışı da yapılarak, geliri ihtiyaçlı kişilere bağış olarak ayrıldı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.