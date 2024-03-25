LBO’dan İspanyol ritimleri ve esintileri konseri

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konserin biletlerine online olarak “www.biletinial.com” internet adresinden ulaşılabilecek.
Münevver Sakar (flüt), Çağın Dostel (obua), Ebru Pendakomolu (klarnet), Ali Suyolcu (fagot) ve Oytun Küskü'nün (perküsyon) yer alacağı konserde, Carmen (Selections from), Isaac Albeniz (Mallorca-Barcarola), Enrique Granados (Danza Espagnola- No.2 “Oriental”) gibi müzisyenlerden birçok eser müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.