KTMMOB “Dünya Su Günü Paneli” düzenledi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde Birlik konferans salonunda “Dünya Su Günü Paneli” düzenledi.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, moderatörlüğünü Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam’ın yaptığı iki oturum şeklinde gerçekleştirilen Panelde alanında uzman kişiler tarafından yedi sunum gerçekleştirildi.

Panelin açılışında sırasıyla KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak konuşma yaptılar.

-Adanır: “Bugün yapılan uyarıların önümüzdeki süreçte gerçekleşeceğini düşünüp, farkındalık yaratmamız gerekir”

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır konuşmasında, Dünya Su Günü'nün Birleşmiş Milletler tarafından suyun yaşamın içerisindeki önemine dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ilan edildiğini anımsattı. 2024 yılı için Dünya Su Günü temasının “Barış için sudan faydalanmak” olarak kurgulandığını belirten Tunç Adanır, dünyada insan nüfusu sayısının günbegün arttığına vurgu yaparak, bu artışla birlikte esas doğal kaynak olan suyun kullanımının da çok önemli noktalara geldiğini kaydetti. Su ile ilgili yakın geçmişte yapılan uyarıların bugün gerçekleştiğini ifade eden KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, “Bugün yapılan uyarıların da önümüzdeki süreçte gerçekleşeceğini düşünüp, farkındalık yaratmamız gerekir” dedi.

-Çeki: “Su konusunda bilimsel dayanağa göre çözümler üretmeliyiz”

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki de konuşmasında, ülkede su konusunda özellikle yerel yönetimlerin kayıp-kaçak oranının fazla olduğunu belirtti. Tarkan Çeki, bu konuda yerel-devlet iş birliği çerçevesinde bazı köylerin pilot bölge seçilerek alt yapılarını ivedi bir şekilde çağa uygun olarak düzenleme uygulaması yaptıklarını kaydetti. “Su kaynaklarımızı bilinç bir şekilde kullanıp gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak boynumuzun borcudur” diyen Çeki, “Suyun bir devlet politikası olması gerekir. Kendimizi bu yönde geliştirmeliyiz. Bunu yaparken de bilimsel dayanağa göre çözümler üretmeliyiz” şeklinde konuştu.

-Albayrak: “Su konusunda yerel kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor”

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak da konuşmasında, dünyada iki milyardan fazla insanın coğrafyası dışından gelen suya muhtaç yaşadığını söyledi.

“Suyun evrensel ve küresel olması bu noktada oldukça önemlidir” diyen Albayrak, “Türkiye’den gelen suda yaşanan arıza sonrası bir müddet susuz kalınca yerel kaynaklarımızın önemini yine hatırladık” dedi. Albayrak, “Devlet olarak, vatandaş olarak suyu bilinçli kullanmamız adına katkı sağlamamız, yerel kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor” şekline konuştu.

Yedi sunumun yapıldığı panel iki oturum şeklinde gerçekleştirildi



Moderatörlüğünü Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam’ın yaptığı iki oturum şeklinde gerçekleştirilen Panelde sırasıyla, “Kıbrıs’ta Su Kaynakları ve Alternatifler” konusunda Çevre Mühendisleri Odası’ndan Bengü Rızza, “KKTC’de Tarımsal Amaçlı Kullanılan Suyun Yeniden Denetim ve Yönetimi” konusunda Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Arkın Engüney, “2024 Geçitköy Taşkınının Analizi” konusunda İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, “Dünden Bugüne Dünyada ve Kıbrıs’ta Su Sorunu” konusunda Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Doğa, Peyzaj ve Su” konusunda Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu, “Kıbrıs’taki Sularda Pestisit Kirliliği” konusunda Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen ve “Alternatif Su Kaynakları: Güneş Enerjisi ile Su Arıtımı” konusunda Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan Doç. Dr. Şifa Doğan sunum gerçekleştirdiler.

