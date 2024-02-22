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KTGB’de yarın film ve söyleşi etkinliği düzenleniyor

“Bir Gazetecinin Öldürülüşü” adlı film gösterilecek; basın özgürlüğü konulu mini söyleşi yapılacak

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KTGB’de yarın film ve söyleşi etkinliği düzenleniyor
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde (KTGB) yarın akşam düzenlenecek “Sinema Işığında Basın Özgürlüğü” etkinliğinde, “The Killing of a Journalist” (Bir Gazetecinin Öldürülüşü) filmi gösterilecek ve basın özgürlüğü konulu mini söyleşi yapılacak.
Avrupa Komisyonu’nun desteği, AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğindeki etkinlik, KTGB konferans salonunda yarın saat 17.30’da başlayacak.
“The Killing of a Journalist” filmi, Slovakya’da genç bir araştırmacı gazeteci ile nişanlısının öldürülmesini ve ardından gelişen olayları konu alıyor.
Filmin ardından gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı’nın moderatörlüğünde, insan hakları avukatı Aslı Murat’ın konuşmacı olacağı “basın özgürlüğü” konulu mini sohbete geçilecek.
Etkinlik resepsiyonla tamamlanacak.
 
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