banner875
banner815
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
20 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
10 0
 
16 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
50 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
81 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
19 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
15 0
banner878

KÖDER belgesel gösterimlerine devam ediyor

banner476

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER ) geçtiğimiz haftalarda açtığı “41 Kadın-41 Hayat Sergisi” sonrasında "hayata değer katan kadınlarla ilgili" belgesel gösterimlerine devam ediyor.

banner825
KÖDER belgesel gösterimlerine devam ediyor


Kadın Öyküleri Derneği’nden verilen bilgiye göre, geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal  ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınların anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren KÖDER, Kalavaç köyü sakinlerinden, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıtlıkla mücadele ederek, zor şartlarda ailece kenetlenerek yoktan var etmeyi ilke edinmiş, üretken, fedakar ve demokrat kimliğiyle de bilinen Şifa Çelik belgeselini toplumla buluşturuyor.

Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda 28 Ekim Cuma akşamı saat 18.00’de yer alacak etkinlikte belgesel gösterimi yanında bir de şiir dinletisi yer alacak.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.