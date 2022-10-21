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Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu yarın gerçekleştiriliyor

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Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu ve Kültür Günü etkinliğinin yedincisi yarın gerçekleştiriliyor.

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Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu yarın gerçekleştiriliyor


Etkinliğin ana hedefi; Kıbrıs’ın yakın geçmişinde kullanılan Raleigh, Rudge ve Cooper gibi bisikletleri bir araya getirip hem halka bir nostalji yaşatmak hem de bisiklet kullanımını teşvik etmek.

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından verilen bilgiye göre, Başlangıç noktası Güzelyurt Tren Müzesi olarak belirlenen ve 9.30’da başlayacak tur boyunca şehrin tarihi, kültürel ve sosyal çekim merkezlerinin önünden geçilecek ve katılımcılara rehber tarafından bilgi verilecek.

Tur bitiminde katılımcılar Aziz Mamas Kilisesi’nin avlusunda toplanacak. Klasik bisikleti olmayanlar diğer bisikletleriyle de tura katılabilecek.
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