Kıbrıs Türk MS Derneği, Dünya MS Günü kahvaltı etkinliğini Çıralı Bakery'de gerçekleştirdi.

MS hastalarının, ailelerinin ve derneğin bağışçılarının kaynaştığı etkinlikte konuşan MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS konusunda farkındalık yaratmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilaç eksikliği ve istihdam sorununun altını çizen Hançerli, yetkililere de seslendi ve “Sorunlarımıza çözüm üretin, hayatımızı daha yaşanır bir hale getirin. Sesimizi duyun artık” dedi.

